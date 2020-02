Kuba Badach ma zostać jurorem w "The Four. Bitwa o sławę"

Kuba Badach, mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, prawdopodobnie wystąpi w nowym show Polsatu. Informację potwierdziła Malwina Wędzikowska.

"The Four. Bitwa o sławę" to nowy program Polsatu, który w oryginalnym wydaniu cieszył się dużą popularnością w amerykańskiej telewizji i podbił serca widzów w Brazylii, Rosji, Peru czy Izraelu. Pewnym jest, że jednym z jurorów będzie Igor Herbut, a pod koniec stycznia pojawiły się też doniesienia o tym, że propozycję wzięcia udziału w programie dostały też Doda i Barbara Kurdej-Szatan.

Teraz krążą wieści o tym, że jednym z jurorów będzie mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, Kuba Badach. Potwierdzeniem tej informacji jest relacja opublikowana przez stylistkę Polsatu Malwinę Wędzikowską.

"Jadę na sesję do kolejnego "secret project". Spotkam się z moim ulubionym wokalistą, którego uwielbiam za charyzmę, za wszystko! Za żonę też go uwielbiam" – powiedziała w nagraniu stylistka i oznaczyła Kwaśniewską oraz "The Four. Bitwa o sławę".

Formuła show polega na tym, że już w pierwszym odcinku poznajemy finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy.

"The Four. Bitwa o sławę" jest reklamowany jako nowy i rewolucyjny talent show, który zaczyna się tam, gdzie kończą się konkurencyjne programy. Wielką Czwórkę wybiera osobiście trzyosobowe jury złożone z gwiazd branży muzycznej. W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, ale nawet oni nie są nietykalni. W tym programie przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika.