"The Family Stallone". Piękni, sławni, naciągnięci. Warto oglądać?

Całe dnie zdają się spędzać na wymyślaniu niespodzianek z różnych okazji dla członków rodziny (a to urodzin, a to wyjazdu na studia), robieniu zakupów czy uczestniczeniu w imprezach. Zasada przedstawienia życia Sylvestra i jego bliskich jest podobna do tego, co znamy z "Rodziny Kardashianów", a więc "pokażmy problemy ludzi, którzy nie znają poważnych problemów". Ale może nie warto ani generalizować, ani banalizować takiego podejścia?