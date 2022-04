"The Crown". Kto zagra księżną Kate w serialu Netfliksa? Są jak dwie krople wody

W związku z szóstym sezonem "The Crown" było sporo zamieszania. Choć Netflix od początku planował sześć serii serialu, to wycofał się z tego planu, zakładając, że zakończy go na pięciu. Po czasie, sugerując się zapewne popularnością produkcji, gigant streamingowy jednak zmienił zdanie. Jedno jest pewne w tym wszystkim – szósty sezon na pewno będzie zamknięciem historii serialowej sagi. Do tego momentu przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Dopiero w listopadzie odbędzie się premiera piątego sezonu.