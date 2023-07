"The Crown" finiszuje. Jedną z największych niewiadomych jest wątek przyjaźni Andrzeja z pedofilem

Z przecieków, jakie trafiają do brytyjskiej prasy wynika, że finałowy sezon "The Crown" skończy się na wydarzeniach z pierwszej dekady lat 2000., a więc nie uchwyci np. ślubu Williama i Kate. Jak donosi "The Sun", oba małżeństwa synów Karola oraz ich konflikt brane są pod uwagę jako materiał do kinowej wersji serialu.