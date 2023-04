Nie wróci na plan "The Crown". Scenarzyści mają problem

Postać Margaret Thatcher pojawiła się w czwartym sezonie "The Crown". Brawurowo wcieliła się w nią Gillian Anderson, co przyniosło jej nagrodę Emmy. Ponoć dawna, kontrowersyjna premierka Wielkiej Brytanii miała powrócić w ostatniej części serialu. Jednak aktorka nie wyraziła na to zgody.