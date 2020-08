"The Crown" 4 sezon: zobaczymy księżną Dianę i Margaret Thatcher!

Czwarty sezon "The Crown" to czas, gdy pojawi się postać wręcz ikoniczna - księżna Diana, żona księcia Karola. Długo spekulowano, kto mógłby ją zagrać. Producenci postawili na debiutantkę - Emmę Corrin. W sieci co jakiś czas pojawiały się zdjęcia z planu produkcji, więc udało nam się kilka razy podejrzeć, jak wygląda Diana według Netfliksa.