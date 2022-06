"The Chosen One". Aktorzy zginęli w tragicznym wypadku. Netflix wydał oświadczenie

"Wszyscy pracujący przy produkcji 'The Chosen One' są wstrząśnięci tragicznym wypadkiem, który wydarzył się w zeszły czwartek, podczas przejazdu z Santa Rosalía (...) na lokalne lotnisko. Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią naszych kolegów Raya Garduño i Juana Francisco Gonzáleza. Mocno wspieramy wszystkie osoby dotknięte tą niewyobrażalną tragedią. Redrum współpracuje z lokalnymi władzami, a wstępne raporty i relacje świadków wskazują, że wszystkie protokoły bezpieczeństwa były zachowane i to, co się wydarzyło, to po prostu niefortunny wypadek" – napisała firma Redrum w oświadczeniu przesłanym portalowi Entertainment Weekly.