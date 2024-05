Terrazzino wydał krocie na nowy interes. Ceny nie będą niskie

- To arystokratyczna willa z 1894 roku. Stoi na wzgórzu, z którego widać Morze Śródziemne, a do plaży i pobliskiego miasteczka prowadzi stąd prosta droga zaczynająca się od moich drzwi. Ten dom był spalony i okradziony, ale poczułem w nim potencjał i przekonałem moich braci Vincenzo i Marco do inwestycji i poszukiwania funduszy na wsparcie remontu. Ja tu jestem szefem, a oni mi ufają - przekazał serwisowi Show News Terrazzino.