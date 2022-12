Terlikowski wyśmiał Jakimowicza. W tle spór z Czarnkiem

Do sprawy włączył się Jarosław Jakimowicz, który pracuje dla TVP Info. Niespełniony aktor, który znany jest z obrażania ludzi w sieci, wyskoczył ze stekiem wyzwisk w stronę Terlikowskiego. "Tradycyjne zachowanie frajera i lamusa. Naubliżać komuś i piszczeć prawnicy brońta mnie. W moich kochanych latach 90. inaczej by się to zakręciło, a tak frajerzy rosną w siłę" - napisał Jakimowicz.