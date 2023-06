Teresa Lipowska mówi o odejściu z "M jak miłość". W tej kwestii nie ma wątpliwości

- Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast jestem aktorką ciągle pracującą - przyznała jakiś czas temu w "Pytaniu na śniadanie". - Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - dodała aktorka.