Teoria spiskowa o Kate i Williamie zatacza coraz szersze kręgi. Nabijają się z nich już wszyscy

Teorie spiskowe o Kate Middleton

- Czy ich motto nie brzmi: nigdy nie narzekaj, nigdy się nie tłumacz? - skomentował ostatnio w swoim komediowym programie John Olivier. Amerykański satyryk nawiązał do teorii, która głosi, że Kate... nie żyje. - Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że zmarła 18 miesięcy temu. To może być sytuacja w stylu filmu "Weekend u Berniego". Nie mówię, że to się wydarzyło! Twierdzę, że jest to niezerowe wydarzenie, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. Dopóki nie zobaczysz jej z egzemplarzem dzisiejszej gazety - rzucił.