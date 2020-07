Wpadka na wizji. Dzieci ekspertów skradły całe show

Po sieci ciągle krąży nagranie i memy z programu BBC z 2017 r., gdy dzieci komentatora weszły niespodziewanie do jego pokoju i zostały mistrzami drugiego planu. Tak samo jak ich matka, która na oczach widzów wyciągała dzieci z kadru. W dobie pandemii koronawirusa nagrywanie z domu stało się dla gości programów informacyjnych nowym standardem. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, nie wszyscy wyciągnęli lekcję z sytuacji sprzed trzech lat.

Do podobnej wpadki z udziałem dziecka znowu doszło niedawno w BBC News. Ekspertka dr Clare Wenham opowiadało widzom o kryzysie wynikającym z pandemii koronawirusa, gdy nagle za jej plecami pojawiła się kilkuletnia córka. Dziewczynka nie była tylko mistrzem drugiego planu, bo niemal weszła mamie na głowę i próbowała nawiązać z nią dialog. Sprawa była bardzo poważna i niecierpiąca zwłoki, bo chodziło o odpowiednie ustawienie rysunku jednorożca.

Prezenter BBC Christian Fraser był szczerze rozbawiony całą sytuacją. Zachował jednak zimną krew i w pewnym momencie zwrócił się nawet do dziewczynki w sprawie jednorożca. Powiedział także, jak ma na imię, gdy córka ekspertki zaczęła ją o to wypytywać. Widzowie byli zachwyceni postawą prezentera i chwalili go później w komentarzach w mediach społecznościowych.