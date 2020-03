Dzieci wtargnęły i skradły ojcu show w BBC. Historia zatoczyła koło

Kiedy BBC trzy lata temu zaprosiło go do jednej z rozmów , prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że jego wystąpienie stanie się internetowym hitem. Wideo nie dość, że hitem się stało, to w ostatnim czasie znów podbija sieć, będąc zabawną ilustracją pracy w domowym biurze.

Robert Kelly ostatnio znów miał okazję pojawić się w brytyjskiej telewizji. Tym razem po to, by mówić, jak mieszkańcy Korei Południowej radzą sobie z kryzysem związanym z pandemią koronawirusa. Choć temat niewątpliwie był poważny, zarówno stacja, jak i gość zadbali, by widzowie mimo wszystko mieli powód do uśmiechu.