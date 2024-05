Telewizja Republika z nowym kanałem? To wybieg. Stacja już włożyła wniosek

Jaka jest oglądalność Telewizji Republika i innych kanałów informacyjnych?

W kwietniu 2024 r. TVN24 zyskał 28,18 proc. widzów w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział stacji w rynku wyniósł 6,05 proc. Na drugim miejscu w rankingu oglądalności stacji informacyjnych uplasowała się Telewizja Republika z wynikiem 3,04 proc. To wzrost o 3278 proc. w stosunku do ubiegłego roku.