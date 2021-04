Lekarz wygrał w sądzie z TVP. Czekał ponad trzy lata

W sieci pojawił się komunikat, w którym "Telewizja Polska SA przeprasza pana Mikołaja Spodaryka za działanie godzące w jego dobre imię", polegające na zilustrowaniu zdjęciem zawierającym jego wizerunek dwóch artykułów na stronie TVP Info. Działanie TVP doprowadziło do sugestii, że to on jest lekarzem dzielącym pacjentów według poglądów politycznych, o czym była mowa w artykułach.