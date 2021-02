Lekarz wygrał w sądzie z TVP Info. Kara? Wpłata na WOŚP

W styczniu 2018 r. portal TVP Info opublikował artykuł pt: "Lekarz nie chce leczyć pacjentów z PiS sprzętem od WOŚP?" zilustrowany zdjęciem prof. Mikołaja Spodaryka, kierownika Oddziału Leczenia Żywieniowego w krakowskim Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Rzecz w tym, że treść materiału odnosiła się do lekarza z Rumii .

Dr Katarzyna Amernik tłumaczy, na co przeznaczone zostaną pieniądze ze zbiórki WOŚP

Po zgłoszeniu błędu do redakcji TVP Info zdjęcie profesora usunięto i zastąpiono innym z logo WOŚP. Lekarza jednak nie przeproszono.

"Jest nam bardzo przykro, że w związku z tym poczuł się pan »sponiewierany«. Dlatego też aktualnie na zdjęciu do tekstu Pana nie ma. Zamiast poprzedniego zdjęcia na fotografii znalazły się przedmioty wystawione na aukcji WOŚP, w tym książka Leszka Balcerowicza, który oczywiście również nie jest słynnym lekarzem z Rumii” - takie pismo TVP wysłała do prof. Spodaryka.

Sprawa trafiła najpierw do Komisji Etyki TVP, która w lipcu 2018 r. uznała, że "autorzy poprzez zilustrowanie zdjęciem Profesora Mikołaja Spodaryka tekstów opublikowanych na portalu TVP.Info, wprowadzili widzów w błąd sugerując, że to Skarżący jest lekarzem, który drzwi swojego gabinetu opatrzył informacją: »W tym gabinecie nie obsługujemy pacjentów z PiS, ponieważ wyposażenie zostało zakupione z dotacji funduszy WOŚP«”. Apelowano o przeprosiny dla prof. Spodaryka, jednak nikt z redakcji się do tego nie ustosunkował.