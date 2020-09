Telewizja Polska ograniczyła emisję "Anything goes. Ale jazda!". Jaki jest powód?

W "Anything goes. Ale jazda!" celebryci odgrywają skecze, tańczą, śpiewają. Wszystko po to, żeby rozśmieszyć widzów. Program prowadzi Elżbieta Romanowska, a cechą charakterystyczną programu jest to, że jest on realizowany na pochylanym planie pod kątem 22,5 stopni. "Krzywa scena" jest elementem scenografii, która w zależności od odcinka może przypominać pokój dzienny, kuchnię itd.