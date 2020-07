"Anything goes. Ale jazda". Nowy program TVP z popularną prowadzącą

Oto nowe show rozrywkowe. Polska edycja formatu "Anything goes. Ale jazda" polega na tym, że najzabawniejsze osobowości telewizyjne, aktorzy i komicy, muszą wykonać dane zadanie. Może to być piosenka, taniec, improwizacja czy wzięcie udział w quizie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że program będzie realizowany na pochylonym planie pod kątem 22,5 stopni, co jest cechą charakterystyczną formatu.