Telewizja Media Narodowe dostępna w kablówce. Operator zaskoczony

Na początku roku kanał został usunięty z YouTube’a, a aktywiści wystosowali petycję do operatorów sieci kablowych, by nie pozwalali na promowanie treści ksenofobicznych, włączając kanał narodowców do swoich pakietów. Teraz Telewizja Media Narodowe poinformowała, że jest dostępna w ofercie Vectry, dużego operatora telewizji kablowej.