Teleturnieje ponownie w TVP. Kogo zobaczymy w roli prowadzących?

W wiosennej ramówce zagości z kolei "Koło fortuny". Teleturniej wróci na antenę 2 marca br. Ponieważ nagrania do odcinków realizowano jeszcze w ub.r., program poprowadzą Norbi i Izabella Krzan. Ta ostatnia rozstała się niedawno z zespołem "Pytania na śniadanie" i dołączyła do Kanału Zero, gdzie ma prowadzić poranne pasmo. Emisja programu przewidziana jest od poniedziałku do piątku o 16.00 i w weekendy o 14.35.