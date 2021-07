"Teleexspress" mija się z prawdą. Chcieli wbić szpilę Borysowi Budce

W sobotnim (3.07) wydaniu "Teleexpressu" nie mogło zabraknąć politycznego tematu numer jeden, czyli powrotu do polskiej polityki Donalda Tuska. Przy czym dla programu informacyjnego TVP było to mniej istotne niż szósty kongres Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie tego spotkania "wybrano nowe władze ugrupowania", co w praktyce oznacza pozostanie Jarosława Kaczyńskiego w fotelu prezesa.