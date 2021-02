Liczb nie oszukasz. Widzowie wskazali lidera

Z danych raportu Nielsen Audience Measurement, opracowanego przez Wirtualne Media wynika, że liderem oglądalności wśród kanałów informacyjnych w styczniu był "Teleexpress". Popołudniowy program informacyjny TVP emitowany na dwóch antenach stacji - TVP1 i TVP Info - gromadzi łącznie 3,4 mln widzów, zapewniając sobie 30 procentowy udział w rynku oglądalności. Co więcej, w porównaniu do stycznia 2020 roku widownia "Teleexpressu" zwiększyła się o 97 tys. widzów. Także pod tym względem program TVP zostawił konkurencję w tyle. Drugim najchętniej oglądanym przez widzów programem informacyjnym w badanym okresie były "Fakty" emitowane na antenie TVN i TVN BiS. Średnio oglądało je 3,23 mln widzów, a program także zanotował - w porównaniu do stycznia ubiegłego roku - wzrost widowni o 125 tys. widzów.