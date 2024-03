Tego nie pokazali w telewizji. Mucha zdradziła, czy ma kredyty

Anna Mucha wraz z Andrzejem Sewerynem i Michałem Szpakiem tworzą skład jury w nowym programie "Drag Me Out. Czas na show". Wszyscy pojawili się we wtorek u programie Kuby Wojewódzkiego. Jednak w mediach najwięcej miejsca poświęca się Musze, która była partnerką gwiazdora TVN w latach 2004-2007. Był to zresztą jej czwarty raz, gdy mogła u niego zasiąść na kanapie.