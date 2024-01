Tede ostro o PiS i ich wyborcach. Zrównał z ziemią Suskiego i Błaszczaka

Gwiazdor dodał, że miał styczność z zagorzałymi wyborcami PiS. Ktoś przyszedł z plakatem, że Donald Tusk to Niemiec. - "Tusk jest Niemcem, bo się przytulał z Angelą Merkel" – słyszę. A ja mu o zdjęciach marszałka Karczewskiego, który czule się wita z Łukaszenką. "Jest Białorusinem?" "Nie, to jest co innego". I taka gadka. Nie było pola do dyskusji - przytoczył.