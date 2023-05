Te buty zrobiły furorę. Doda zdradziła, skąd je ma. Odpowiedź może zaskoczyć

Doda zasiadła na kanapie śniadaniowego programu w srebrnej, iście kosmicznej stylizacji, ale jeszcze szerzej komentowany w sieci był strój, w którym pojawiła się w gmachu telewizji TVN. 39-latka weszła do budynku w króciutkich jeansowych szortach, odsłaniających jej umięśnione uda i pośladki. Jednak to, co przykuwało uwagę najbardziej, to buty gwiazdy skryte pod rozszerzonymi jeansowymi nogawkami.