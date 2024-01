Tatuaże dziennikarek TVP Info budzą sensację. Eksperci oceniają ten krok

- Zmiana w ich postrzeganiu ma również związek z wiekiem odbiorców - odpowiada. - Młodzi ludzie mają do nich znacznie bardziej pozytywny stosunek i aprobują je o wiele częściej, niż osoby starsze. Pamiętajmy jednak, że programy informacyjne są adresowane do szerokiej publiczności: oglądają je różne pokolenia, zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Warto więc wziąć to pod uwagę, kiedy występuje się publicznie, także na ekranie telewizyjnym. Szczególnie jeśli chodzi o tatuaże na takich częściach ciała, jak szyja czy twarz, które są bardzo newralgicznymi punktami w naszym wizerunku.