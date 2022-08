Tatiana Maślany dla WP: "Jestem dumna ze swojego pochodzenia"

- To wspaniałe, że kładzie się nacisk na to, by nad produkcjami pracowało więcej kobiet, osób transseksualnych i niebinarnych. Tak powinno być. Trzeba też pamiętać, że nie zawsze samo bycie kobietą przesądza o tym, że czuje się historię o innej kobiecie. Dlaczego skupiać się tylko i wyłącznie na płci? Mnie ciągnie do projektów, które nie są zdominowane przez mężczyzn, ale kluczowe jest to zrozumienie dla tematu, zaufanie do opowiadania historii przez twórców, a nie tylko płeć - komentuje.