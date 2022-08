"Mecenas She-Hulk" ma szansę podbić Disney+. Oto nowa bohaterka Marvela

Trudno nie polubić tej postaci. Tatiana Maślany jest w roli She-Hulk rewelacyjna. Jej bohaterka musi pogodzić się z tym, że jej życie się zmieniło, ale nie ma zamiaru rezygnować z kariery. Prawniczka zmieniająca się w zielonego, ogromnego stwora? Czemu nie. Walters kontroluje swoje przemiany i może żonglować tymi dwoma wcieleniami, jak tylko jej się podoba. Może pracować, więc trafia do firmy specjalizującej się w sprawach z udziałem superbohaterów i innych istot z mocami. Chodzi do roboty, rozwiązuje sprawy, jeździ do swojej osobliwej rodziny, która wchodzi jej na głowę. No i randkuje! She-Hulk ma swój profil w apce randkowej, co Disney+ świetnie wykorzystuje w promocji, bo na reklamy nowego serialu można trafić na Tinderze.