"Taniec z gwiazdami" zostanie wstrzymany? Niepewna przyszłość programu

Plany pokrzyżowała oczywiście pandemia koronawirusa. Już w 11. edycji "Tańca z gwiazdami" co chwilę któryś z uczestników musiał przechodzić obowiązkową kwarantannę i ledwo udało się doprowadzić program do samego końca. Potencjalna decyzja o rezygnacji z kolejnego sezonu tanecznego show może przyczynić się do tego, że niektóre gwiazdy pozostaną bez stałych dochodów. Finansowe straty szczególnie mogą odczuć np. prowadzący, Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, który potrafili w ciągu jednego sezonu zarobić ok. 100 tys. zł.