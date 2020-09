"Taniec z gwiazdami": Osobno na treningach i osobno w życiu. Co ze związkiem Mikołaja i Sylwii?

Choć w tańcu idzie im różnie, co przekłada się na oceny surowych jurorów, na parkiecie zawsze prezentują się nienagannie. Niestety prawda wygląda trochę inaczej… Najbardziej burzliwa para XI edycji "Tańca z gwiazdami" wciąż się dociera. Najwięcej czasu razem Mikołaj i Sylwia spędzają… na treningach do show Polsatu. Czy zdarza im się jeszcze randkować ze sobą?

– Treningi i same live’y są tak wyczerpujące, że obecnie nie chodzimy na randki. Najważniejsze dla nas w tym momencie jest dobre przygotowanie do programu– mówi Sylwia. – Mam nadzieję, że za jakiś czas to sobie odbijemy. Bo to, że ze sobą nie mieszkamy, nie oznacza, że nie jesteśmy razem. Obecnie po prostu od siebie odpoczywamy.