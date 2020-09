"Taniec z gwiazdami": Mikołaj i Sylwia jak nowożeńcy. Będą weselne szlagiery

Co najbardziej lubią Polacy? Dobrą zabawę! A jak dobra zabawa – to tylko na prawdziwie polskim weselu! Takiego zdania są organizatorzy programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", którzy obsadzili Mikołaja Jędruszczaka i Sylwię Madeńską w roli nowożeńców. To właśnie oni zaprezentują "pierwszy taniec". Uczestnicy show zatańczą do weselnych szlagierów, a ich choreografie zainspirowane będą… weselnymi wpadkami!