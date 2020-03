"Taniec z Gwiazdami": Marcin Bosak namiętnie pocałował Marię Dębską. W końcu przyłapany

Marcin Bosak niechętnie pokazuje swoje życie prywatne. Jeszcze mniej mówi o narzeczonej. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" najwidoczniej mocno go otworzył, bowiem podczas pierwszego odcinka, nie zważając na kamery, aktor został przyłapany na miłosnych uściskach z ukochaną.

Marcin Bosak, choć funkcjonuje w show-biznesie od kilkunastu lat, niezwykle rzadko udziela wywiadów, nie umawia się z paparazzi i nie bryluje na czerwonym dywanie. Tym bardziej zaskakuje jego dołączenie do "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jak już pisaliśmy, powód, za którym stoi ta decyzja, był dość prozaiczny.