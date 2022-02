"Takiego głosu na polskiej scenie już nie będzie". Tokarzewski wspomina Witolda Paszta

Jako muzyk był bardzo utalentowany: pisał świetne piosenki, miał wielką umiejętność tworzenia harmonii wokalnych, dysponował także bardzo charakterystycznym głosem. Dziś można śmiało powiedzieć, że to był głos nie do podrobienia, nie będzie już takiego na polskiej scenie. Jako wykonawca był jednak także surowy wobec innych i samego siebie. Po każdym koncercie rozliczał każdego z tego, co się nie udało.