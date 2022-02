"Wspominam go jako wspaniałego człowieka". Alicja Majewska o przyjacielu, Witoldzie Paszcie

Ludzie znający go tylko z ekranu odnosili wrażenie i często o tym mówili, że to ktoś bardzo empatyczny i wrażliwy. Mogę to w pełni potwierdzić. Zawsze bardzo przeżywał wszystkie emocje związane z programem, był bardzo blisko z uczestnikami i uczestniczkami. Wzruszał się i martwił, był zawsze pełen sympatii i dobrych uczuć. Wszyscy go za to bardzo cenili.