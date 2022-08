Tak zmieniała się Basia Kurdej-Szatan. Aktorka kończy dziś 37 lat

Barbara oprócz wyzwań aktorskich rozwijała się również jako gospodyni wielu programów TVP. Kurdej-Szatan powierzono m.in. prowadzenie "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "Kocham cię, Polsko!" oraz "Dance Dance Dance". W 2021 roku rozstała się z Telewizją Polską. W międzyczasie brała również udział w programach rozrywkowych takich, jak m.in. "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo".