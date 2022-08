28. Pol’and’Rock. Kurdej-Szatan płacze, mówiąc o lęku przed hejtem

- Ludzie patrzą na mnie powierzchownie, myślą, że jestem panią z reklamy, która trafiła do telewizji – mówiła Kurdej-Szatan, która ma skończone studia aktorskie. - Portale plotkarskie piszą na przykład, że sprzątałam kupę po psie czy inny shit. Nie sądzę, że to, czy sprzątam kupę po psie, to jedyne, co interesuje ludzi. Szokuje mnie, że portale piszą nieprawdę. Myślałam, że do tej pracy jest jakaś rekrutacja i te osoby były zweryfikowane.