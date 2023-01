Tak zaczynała Magdalena Ogórek. Nagranie jest hitem sieci

- To co pani robi? - dopytywał zdziwiony interesant.

- Ja? Ja wprowadzam ludzi do gabinetu pana prezesa. Czy podać panu kawę? - odparła z uśmiechem, gdy bohater grany przez Siudyma pożerał ją wzrokiem. Rola Ogórek to seksizm w czystej postaci, który pasował do sitcomu sprzed 20 lat.