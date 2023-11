Tak wyglądała ostatnia rozmowa Matthew Perry’ego z twórcami "Przyjaciół"

Aktor zmarł 18 października. Asystent znalazł go martwego w jacuzzi w jego domu w Los Angeles. W domu nie znaleziono żadnych nielegalnych substancji. Wykluczono również udział osób trzecich. Co do przyczyny zgonu, póki co jest za wcześniej, aby ją podawać. Przeprowadzono sekcję zwłok, ale niezbędne są bardziej szczegółowe badania. Oczekuje się również na wyniki badań toksykologicznych.