Tak "Wiadomości" zrelacjonowały występ Laury Bączkiewicz na Eurowizji Junior. Połowa materiału była o jej poprzedniczkach

Eurowizja Junior 2022 za nami. Reprezentantka Polski Laura Bączkiewicz na armeńskiej scenie zaprezentowała się z utworem "To the Moon" jako druga i ostatecznie zajęła 10. miejsce. Konkurs wygrał młody francuski wokalista Lissandro, który podbił serca Europejczyków swoim utworem "Oh Maman!".