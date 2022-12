Eurowizja Junior 2022. Zwyciężyła Francja. Polska daleko za podium

Jako pierwsza zaprezentowała się Luna Sabella z Holandii. 12-latka wystąpiła z piosenką "La Festa". Ponoć to właśnie ona jest jedną z faworytek tegorocznego konkursu. Po niej na scenie pojawiła się Laura Bąkiewicz, którą widzowie mogą kojarzyć z 5. edycji "The Voice Kids". 11-letnia Polka zaśpiewała utwór "To The Moon".