Tak zaprezentowała się Laura Bączkiewicz na Eurowizji Junior. Fani komentują jej występ

Piosenka, z którą Laura pojechała do Armenii spróbować swoich sił i być może powtórzyć sukces swoich poprzedniczek, nosi tytuł "To the Moon". Młodziutka piosenkarka od wielu tygodni przygotowywała się do występu, a na scenie dała z siebie wszystko. Artystce towarzyszyli tancerze, dzięki którym jej występ był bardzo energetyczny, a wokalnie Laura zaprezentowała się naprawdę dobrze.