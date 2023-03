Tak o emigracji nie opowiadał jeszcze nikt. Tomasz Włosok: To jazda bez trzymanki

Przede wszystkim, "Emigracja XD" to absurdalne kino drogi. Absurd ściele się doprawdy gęsto. Do tego stopnia, że akcja chwilami przypomina kalejdoskop gagów, ale kiedy wydaje się, że ów absurd sięga już zenitu, obnaża to, co kryje się pod płaszczykiem dowcipu. Chociażby zagubienie młodych ludzi w poszukiwania lepszego życia. Warto dodać, że mimo iż to naprawdę udana adaptacja, to różni się nieco od oryginału. Realia są bliższe współczesności niż w książce (chłopaki ruszają na emigrację już po brexicie), ale nadal widz porusza się po meandrach nietuzinkowej retrospekcji Malcolma.