"Tak jest". Morozowski się nie hamował. Brutalne słowa o TVP w programie TVN24

- Może TVN by się pokusił o takie przedsięwzięcie, które z natury będzie przecież deficytowe. Na Teatrze Telewizji nie da się zarobić, a to jest widownia ok. 1 mln widzów - mówił prof. Paruch, najwyraźniej w ten sposób tłumacząc miliardowe dotacje dla telewizji Jacka Kurskiego.