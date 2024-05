Co miała wymalowane na twarzy? Pierwsza taka sytuacja w finale

Bambie Thug podczas finału zdobyła się na polityczny apel. Na twarzy miała bowiem wypisane słowa: "zawieszenie broni" pismem ogamicznym [pismo alfabetyczne używane do zapisu języków celtyckich - red.]. To pierwsza taka sytuacja w finale Eurowizji. Po wykonaniu swojego utworu zwróciła się do widowni ze słowami - Miłość zawsze wygra z nienawiścią.