Tak Holland w "Faktach" podsumowała wypowiedzi Kaczyńskiego. Użyła dosadnego słowa

- Lżyć go, pomawiać, używać w stosunku do niego najbardziej obrzydliwej mowy nienawiści jest poniżej jakiegokolwiek poziomu demokratycznej debaty. Choć o debacie w ogóle nie można mówić. W tym nie ma nic merytorycznego. To jest po prostu ściek - podsumowała słynna reżyserka.