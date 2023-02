Tak Adele poznała Dwayne’a Johnsona. Tego wieczoru nie zapomni

Któż nie chciałby osobiście poznać słynnego The Rocka? To w końcu jeden z najsympatyczniejszych ekranowych twardzieli. I chociaż brzmi to jak oksymoron, to fakty są takie, że określenie "ulubieniec widzów" pasuje do niego doskonale. The Rock zbudował swoją pozycję na niezaprzeczalnym uroku osobistym i dużym poczuciu humoru.