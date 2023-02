Zgrzyt na gali Grammy. Fani zawiedzeni pominięciem Aarona Cartera

Grammy to najbardziej prestiżowa nagroda w świecie muzyki popularnej, porównywalna z Oscarami. Podobnie też, coroczna gala obfituje we wzruszenia i pamiętne momenty. Tym razem jednak nie obyło się bez zgrzytu. Internauci byli zawiedzeni, że organizatorzy nie wspomnieli Aarona Cartera w in memoriam pośród innych artystów.