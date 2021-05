"Mare z Easttown": tajemnice nie zostały w rodzinie. Na taki finał zasługiwali widzowie

Zero zdziwienia, bo to, co pokazano w finałowym odcinku, to prawdziwy popis umiejętności scenopisarskich twórców. A także dowód na to, że Kate Winslet zostanie przy najbliższej okazji obsypana nagrodami za swoje aktorskie wyczyny. Jeśli mielibyśmy przyznawać nominacje dla najlepszych aktorek, to dostałaby ją także Julianne Nicholson (grająca Lorie Ross). Finał to przede wszystkim emocjonalny rollercoaster dla jej postaci.