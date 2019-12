Tadeusz Zwiefka pracował w TVP. Teraz ujawnia swoje zarobki jako poseł

Tadeusz Zwiefka przez lata był prowadzącym "Wiadomości" i sprawozdawcą parlamentarnym. Później jednak zajął się polityką.

Według oświadczenia majątkowego, które zostało opublikowane, Zwiefka zgromadził 600 tys. zł i 80 tys. euro. Poseł twierdzi, że nie posiada domu, ani mieszkania, ale jest właścicielem działki o wartości ok. 880 tys. zł.

Poza tym Tadeusz Zwiefka posiada dwa auta. To Opel Astra z 2010 r. oraz nowe Volvo XC60 z 2019 r.

Szczególną uwagę zwracają jednak zarobki posła. Tadeusz Zwiefka w Parlamencie Europejskim do listopada 2019 r. zarobił ponad 68 tys. euro, czyli przeszło 290 tys. złotych. Oznacza to, że były prezenter "Wiadomości" mógł liczyć na miesięczną pensję w wysokości ok. 26 tys. zł.