Tadeusz Rydzyk wezwał słuchaczy do działania. Chodzi o "atak na Jana Pawła II"

- Wzywa do modlitwy, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jego zadanie jako kapłana. Tylko wzywa do modlitwy przebłagalnej za rzekome znieważenie Jana Pawła II przez tzw. dziennikarza Marcina Gutowskiego. W ogóle jestem wzruszony, że tak zostałem doceniony w liście do rodzin Radia Maryja - mówił reporter TVN24.